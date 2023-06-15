Беллингем выбрал номер в "Реале" и сделал громкое заявление

Сегодня английский хавбек Джуд Беллингем был представлен как новый игрок "Реала".

Дортмундская “Боруссия” получила за своего игрока 103 миллиона евро. Еще около 30% от этой суммы немецкий клуб может получить в виде бонусов.

На первой пресс-конференции в Мадриде Беллингем заявил, что его не интересует тот факт, сколько за него заплатили.

"Я не юрист и не бухгалтер, я футболист и здесь, чтобы играть в футбол", - сказал он.

Отметим, что англичанин будет играть за "Реал" под пятым номером.