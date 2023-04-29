Беллингем выбрал для себя новый клуб

Джуд Беллингем, полузащитник дортмундской "Боруссии", выразил желание перейти в мадридский "Реал".

По данным Diario AS, "королевский клуб" пока не хочет платить 120 миллионов евро, требуемых "Боруссией" за 19-летнего англичанина.

"Реал" продолжает переговоры в надежде снизить цену на игрока.

Клуб надеется, что Беллингему удастся убедить "Боруссию" снизить стоимость трансфера.