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Беллингем пропустит матч Реала. Известна причина

Новости футбола Сегодня, 11:07
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Беллингем пропустит матч Реала. Известна причина Фото: twitter.com/centregoals / Автор неизвестен

Английский полузащитник Реала Мадрид Джуд Беллингем не сыграет в ближайшем матче своей команды против Валенсии. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностировали нестабильность левого плечевого сустава вследствие недавнего вывиха. Точно известно, что один матч Реала Джуд точно пропустит.

Напомним, что игра между Реалом и Валенсией состоится в субботу, 11 ноября, и начнется в 21:00 по среднеевропейскому времени.

В текущем сезоне Джуд Беллингем провел за Реал 14 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 3 ассиста. На этой неделе футболист пропустил матч Лиги чемпионов против Браги (3:0).

Напомним, что с понедельника в европейском футболе начинается международная пауза на матчи сборных. Беллингем вызван в национальную команду Англии.

На данный момент Реал занимает второе место в испанской Ла Лиге. Команда Карло Анчелотти отстает от Жироны на пять очков, но у Реала на один матч меньше.

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