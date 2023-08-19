Беллингем принес Реалу победу в матче чемпионата Испании

В матче второго тура чемпионата Испании мадридский “Реал” на выезде добился победы над “Альмерией”. Матч состоялся в городе Альмерия на стадионе “Медитерранео” и завершился победой гостей со счетом 3:1.

В начале матча счет открыл Серхио Аррибас. На 19-й минуте равновесие восстановил Джуд Беллингем. В середине второго тайма Беллингем сделал дубль и вывел королевский клуб вперед. На 73-й минуте окончательный счет установил Винисиус Жуниор.

“Реал”, набрав шесть очков, вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. “Альмерия” с 0 очков занимает последнее, 20-е место.

“Альмерия” – “Реал” Мадрид - 1:3 (1:1, 0:2)

Голы: 1:0 – 3 Аррибас, 1:1 – 19 Беллингем, 1:2 – 60 Беллингем, 1:3 – 73 Винисиус Жуниор.

“Альмерия”: Луиш Машимиану, Пубиль (Посо, 69), Эдгар Гонсалес, Чуми, Акьеме, Робертоне (Мелеро, 70), Баба (Лазаро, 90), Аррибас (Пучмаль, 90), Эмбарба, Рамазани (Коне, 61), Суарес.

“Реал” Мадрид: Лунин, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Фран Гарсия, Кроос (Камавинга, 72), Вальверде (Васкес, 90), Тчуамени, Беллингем (Хоселу, 81), Винисиус Жуниор (Браим Диас, 90), Родриго (Модрич, 72).

Желтая карточка: Чуми (59).