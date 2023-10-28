Беллингем повторил уникальное достижение в Эль Класико, которое держалось 76 лет

Английский нападающий Джуд Беллингем с первых же матчей становится новым лидером Реала Мадрид. На счету британского форварда уже 13 голов в 13 матчах. Однако больше всего форвард показал себя в Эль Класико против Барселоны.

Каталонцы благодаря Илкаю Гюндогану забили в начале игры и вели в счете до середины второго тайма. Но затем Беллингем фантастическим дальним ударом забил первый гол в игре. А в компенсированное время принес Реалу победу 2-1. Таким образом, Джуд оформил дубль в дебютном для себя Эль Класико.

В последний раз футболист дебютировал в Эль Класико на Камп Ноу с двумя голами более 70 лет назад. 30 марта 1947 года Педро Арсуага дебютировал в Эль Класико на поле Барселоны и забил дубль.

Кстати, последним игроком, который оформлял дубль в Эль Класико в Ла Лиге, был Пьер-Эмерик Обамеянг: в октябре 2022 года он забил за Барсу два гола на поле Реала. Из игроков Мадрида последний дубль в ворота Барселоны на выезде сделал Криштиану Роналду в октябре 2012 года.