Беллингем получал предложения от ряда топ-клубов

Полузащитник "Боруссии" Джуд Беллингем до заключения соглашения с “Реалом” был интересен ряду топ-клубов.

В частности, его хотели подписать "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль" и “Манчестер Юнайтед”.

Как сообщил испанский журналист Хосе Луис Санчес, "горожане" предлагали игроку зарплату в два раза больше, чем "Реал", но Беллингем выбрал мадридский клуб.

В текущем сезоне игрок сборной Англии сыграл за "Боруссию" в 31 матче чемпионата Германии, в которых забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.