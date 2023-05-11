Полузащитник дортмундской “Боруссии” Джуд Беллингем подписал контракт с “Реалом”.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны уладили все его детали.

По данным источника, соглашение было подписано еще 10 дней. Теперь игрок находится в ожидании официального подтверждения.

19-летний Беллингем в текущем сезоне забил 13 мячей и отдал девять ассистов в 41 матче за свою команду.