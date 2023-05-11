Беллингем подписал контракт с “Реалом”
Новости футбола Сегодня, 09:30
Фото: твиттер Боруссии
Полузащитник дортмундской “Боруссии” Джуд Беллингем подписал контракт с “Реалом”.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны уладили все его детали.
По данным источника, соглашение было подписано еще 10 дней. Теперь игрок находится в ожидании официального подтверждения.
19-летний Беллингем в текущем сезоне забил 13 мячей и отдал девять ассистов в 41 матче за свою команду.
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