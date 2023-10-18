Беллингем ответил на вопрос об уходе из Реала

Звезда мадридского “Реала” Джуд Беллингем рассказал о планах на будущее.

По словам футболиста, его все устраивает в мадридском клубе.

Игрок сборной Англии отметил, что у него есть желание остаться в мадридском клубе на долгие годы.

"Я хочу провести следующие 10-15 лет своей жизни в "Реале" Мадрид. Это место, где я хочу быть. Мне нравится находиться в "Реале"", - сообщил Беллингем, слова которого приводит известный инсайдер Фабрицио Романо.

20-летний Беллингем перешел в мадридский "Реал" прошлым летом из “Боруссии” Дортмунд.

В текущем сезоне молодой талант сыграл восемь матчей во внутреннем первенстве, забив восемь голов и отдав две результативные передачи.

На данный момент "Реал" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 24 очка после девяти сыгранных матчей. Беллингем является лучшим бомбардиром команды во всех турнирах.