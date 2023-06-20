Беллингем оценил способности Анчелотти

Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем высказался о своем новом наставнике Карло Анчелотти.

Немецкий хавбек считает итальянца особым тренером с огромными достижениями и выигранными трофеями.

Футболист признался, что слова Анчелотти о нем повлияли на его решение перейти в "Реал".

“С нетерпением жду возможности играть под его руководством и буду стараться отдавать все для команды на поле”, - сказал он.