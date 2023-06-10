Беллингем отказывается играть в "Реале" под номером Роналду

Новичок мадридского "Реал" Джуд Беллингем признался, что не хотел бы играть под седьмым номером в испанском клубе.

Как известно, “сливочные” уже предложили англичанину легендарный номер, который носили Рауль Гонсалес и Криштиану Роналду.

Сам футболист заявил, что ему больше нравится 22-й номер, поэтому он готов отказаться от "семерки".

Ранее стало известно, что за 19-летнего Беллингема "Боруссия" получит € 103 млн.