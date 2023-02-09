Беллингем определился с приоритетным клубом для продолжения карьеры

Полузащитник дортмундской “Боруссии” и сборной Англии Джуд Беллингем хочет перейти в “Ливерпуль”, сообщает Sport1.de.

По сведениям источника, футболист хотел бы поработать под руководством Юргена Клоппа. Впрочем, из-за неудачной игры мерсисайдцев в нынешнем сезоне хавбек может отложить переход до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что игроком интересуются “Реал”, “Манчестер Сити”, “Челси” и ПСЖ.

Стоит отметить, что “Боруссия” надеется сохранить Беллингема и готова увеличить его зарплату до 15 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 19-летний Беллингем провел за “Боруссию" 26 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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