Беллингем определился с будущим клубом

Английский полузащитник дортмундской “Боруссии” Джуд Беллингем хочет перейти в мадридский “Реал”, сообщает AS.

По сведениям источника, англичанин считает королевский клуб приоритетным вариантом для продолжения карьеры, несмотря на то, что им интересуются “Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сити”, “Ливерпуль” и “Челси”. Ранее сообщалось, что “Боруссия” оценивает игрока в 130 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 19-летний Беллингем провел за “Боруссию” 22 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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