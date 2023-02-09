Беллингем не принял предложения от двух топ-клубов

Полузащитник дортмундской “Боруссии” Джуд Беллингем не принял предложения от ПСЖ и “Челси”.

Как пишет Sport1.de, оба клуба делали официальные предложения по контракту для англичанина.

По данным издания, сам молодой футболист пока не определился с тем, где продолжит карьеру.

Известно лишь одно, что ему не нравится чемпионат Франции.

В этом сезоне 19-летний футболист провел 23 матча, в которых забил 10 голов и сделал четыре голевые передачи.