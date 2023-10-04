Беллингем назвал лучшего футболиста мира

Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем назвал лучшего футболиста среди своих одноклубников.

Британского хавбека поражает игра бразильца Винисиуса Жуниора.

"Винисиус - просто невероятный футболист. Я считаю его одним из самых сильных игроков, с которыми я когда-либо играл в одной команде. С ним мне гораздо легче играть. Он, возможно, лучший игрок в мире для меня", - сказал Беллингем, слова которого приводит Madrid Zone.

Вчера состоялся матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между "Наполи" и “Реалом”. Встреча завершилась победой испанского гранда со счетом 3:2. В этом матче Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор забили по одному голу в этой встрече. Также британец записал на свой счет результативную передачу – в моменте с первым голом он ассистировал именно бразильцу.

В настоящее время мадридский "Реал" занимает первое место в группе С Лиги чемпионов и имеет в своем активе шесть баллов после двух игр.

Напомним, что Беллингем перебрался в “Реал” минувшим летом из дортмундской “Боруссии”.