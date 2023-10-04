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Беллингем назвал лучшего футболиста мира

Новости футбола Сегодня, 01:09
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Беллингем назвал лучшего футболиста мира Беллингем назвал лучшего футболиста мира

Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем назвал лучшего футболиста среди своих одноклубников.

Британского хавбека поражает игра бразильца Винисиуса Жуниора.

"Винисиус - просто невероятный футболист. Я считаю его одним из самых сильных игроков, с которыми я когда-либо играл в одной команде. С ним мне гораздо легче играть. Он, возможно, лучший игрок в мире для меня", - сказал Беллингем, слова которого приводит Madrid Zone.

Вчера состоялся матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между "Наполи" и “Реалом”. Встреча завершилась победой испанского гранда со счетом 3:2. В этом матче Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор забили по одному голу в этой встрече. Также британец записал на свой счет результативную передачу – в моменте с первым голом он ассистировал именно бразильцу.

В настоящее время мадридский "Реал" занимает первое место в группе С Лиги чемпионов и имеет в своем активе шесть баллов после двух игр.

Напомним, что Беллингем перебрался в “Реал” минувшим летом из дортмундской “Боруссии”.

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