Беллингем может сменить клуб уже в зимнее трансферное окно

Полузащитник дортмундской “Боруссии” Джуд Беллингем может покинуть команду уже в зимнее трансферное окно.

По информации Daily Mail, после чемпионата мира молодой англичанин собирается сообщить руководству клуба о планах уйти.

Отметим, что его контракт с “Боруссией” действует до 2025 года.

В свою очередь дортмундцы не против ухода, но за сумму, не меньше чем 150 млн евро.

В текущем сезоне англичанин сыграл за свой клуб 22 матча, в которых отметился девятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.