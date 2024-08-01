Беллингем или Винисиус? Анчелотти сказал, кто должен выиграть Золотой мяч

Вингер Реала Мадрид Винисиус Жуниор, его одноклубник Джуд Беллингем и центрхав Ман Сити Родри остаются главными фаворитами в борьбе за Золотой мяч-2024.

Главный тренер Реала Карло Анчелотти сказал, кто из них, по его мнению должен выиграть награду:

"Винисиус Жуниор выиграет Золотой мяч, на мой взгляд. Карвахаль тоже очень хорошо выступил, он выиграл Ла Лигу, Лигу чемпионов и забил в финале, выиграл Евро…

Но Винисиус... талантливый игрок, молодой, с хорошим имиджем, выиграл Ла Лигу, выиграл Лигу чемпионов, забив в финале и полуфинале. Он забил два в Мюнхене!

Джуд провел фантастический сезон. Победа в Лиге чемпионов, победа в лиге, и это было большим сюрпризом. Лучший игрок сезона в лиге.

Родри также фантастический футболист".