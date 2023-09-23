Беллингем и Винисиус вернулись к тренировкам перед мадридским дерби

Джуд Беллингем вернулся к тренировкам с «Реалом» после дискомфорта в желудке, а Винисиус Джуниор снова в форме перед воскресным матчем с Атлетико.

20-летний английский футболист возобновил тренировки со своими товарищами по команде после того, как пропустил пятничное занятие из-за плохого самочувствия. Ранее возникали вопросы относительно того, сможет ли Беллингем, только забивший голы в середине недели против Унион Берлин в Лиге чемпионов, сыграть в своем первом мадридском дерби. Эти опасения теперь, похоже, развеялись, поскольку он принял участие в тренировках вместе с Винисиусом Жуниором и Ардой Гюлером, которые давно отсутствовали.

Выступая на пресс-конференции, Анчелотти подтвердил, что Вини Джуниор "на 100 процентов здоров" после травмы подколенного сухожилия в конце августа: "Винисиус будет в команде. Завтра мы увидим, какая у него роль".

«Лос Бланкос» было бы довольно сложно без Беллингема в матче с Атлетико, ведь из десяти голов Реала в этом розыгрыше Ла Лиги на счету новичка пять голов. Команда Карло Анчелотти выиграл все пять матче в испанском чемпионате и на данный момент располагается на первой строчке турнирной таблицы. Джуд Беллингем забивал во всех матчах, кроме последнего с Реал Сосьедадом.

Винисиус Джуниор получил травму в матче третьего тура Ла Лиги против «Сельты» (1:0). На 18-й минуте 23-летнюю звезду заменили из-за повреждения, как оказалось позже – это была травма двуглавой мышцы бедра. Ранее сообщалось, что Вини пропустит не менее шести недель. В прошлом сезоне мадридский форвард сыграл 33 матча в которых забил десять голов и отдал девять результативных передач.