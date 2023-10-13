Бельгия выиграла у Австрии, Лукебакио сделал дубль
Новости футбола Сегодня, 16:43
Фото: twitter.com/oefb1904
Сборная Бельгии победила сборную Австрии на выезде. Три очка «красным дьяволам» принесли дубль Лукебакио и гол Ромелу Лукаку. Сборная Австрии смогла отыграть два гола из трех, но проиграла в итоге.
Сборная Бельгии официально стала участником Евро-2024. Прекрасные шансы и у сборной Австрии, у которой 13 очков после шести матчей. Шведы сыграли на один матч меньше, но у них всего шесть очков.
Отбор Евро-2024
Австрия - Бельгия - 2:3
Голы: Лукебакио, 12 (0:1), Лукебакио, 55 (0:2), Лукаку, 58 (0:3), Лаймер, 73 (1:3), Забитцер, 84, пенальти (2:3).
Удаление: Онана, 79 (Бельгия).
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