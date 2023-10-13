Бельгия выиграла у Австрии, Лукебакио сделал дубль

Сборная Бельгии победила сборную Австрии на выезде. Три очка «красным дьяволам» принесли дубль Лукебакио и гол Ромелу Лукаку. Сборная Австрии смогла отыграть два гола из трех, но проиграла в итоге.

Сборная Бельгии официально стала участником Евро-2024. Прекрасные шансы и у сборной Австрии, у которой 13 очков после шести матчей. Шведы сыграли на один матч меньше, но у них всего шесть очков.

Отбор Евро-2024

Австрия - Бельгия - 2:3

Голы: Лукебакио, 12 (0:1), Лукебакио, 55 (0:2), Лукаку, 58 (0:3), Лаймер, 73 (1:3), Забитцер, 84, пенальти (2:3).

Удаление: Онана, 79 (Бельгия).