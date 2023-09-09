Бельгия минимально побеждает Азербайджан в матче квалификации на Чемпионат Европы

Продолжается квалификация на Чемпионат Европы 2024 года, который пройдет в Германии. Бельгия провела четвёртый матч отбора против Азербайджана.

Бельгия очень сильно начала матч и первой создала голевой момент на 32-й минуте. Кун Катсельс нанес удар головой, однако вратарь Азербайджана выручил команду. Однако через шесть минут бельгийцы отличились голом. Мяч забил полузащитник Янник Карраско. Первый тайм завершился минимальным преимуществом Бельгии.

Во второй половине матча Бельгия отдала мяч хозяевам и ждала свой момент. На 60-й минуте гости могли удвоить преимущество, но снова голкипер Азербайджана спас. До конца матча Бельгия смогла удержать преимущество, так и не дав хозяевам создать какой-нибудь голевой случай.

Бельгийцы набирают десять очков и поднимаются на первую строчку группы F.

Квалификация на Чемпионат Европы

Азербайджан - Бельгия - 0:1

Голы: 0:1 - 38 Карраско