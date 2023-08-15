Бельгийский талант Лавиа сделал выбор между "Челси" и "Ливерпулем"

Полузащитник “Саутгемптона" и сборной Бельгии Ромео Лавиа сделал выбор между “Челси” и “Ливерпулем”, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист принял решение присоединиться к лондонскому клубу, который готов заплатить за него 64 миллиона евро. Данная сумма превышает требования “святых”, которые ранее оценивали игрока в 58 миллионов евро. “Челси” вынужден был повысить предложение в связи с интересом к игроку со стороны “Ливерпуля”.

Напомним, что ранее “Челси” выиграл у “Ливерпуля” борьбу за эквадорского полузащитника “Брайтона” Мойсеса Кайседо.

19-летний Лавиа выступает за “Саутгемптон” с лета 2022 года. Он перешел в клуб из “Манчестер Сити”. Сумма трансфера составила 12,3 миллионов евро. Всего хавбек провел за “святых” 34 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года.

Лавиа с 2023 года играет за сборную Бельгии. Он провел за бельгийскую национальную команду один матч, дебютировав за нее в товарищеском матче со сборной Германии (3:2).