Бекхэму предлагали "купить" "Манчестер Юнайтед"

Легендарному английскому клубу Дэвиду Бекхэму предлагали возглавить их предложение о покупке “Манчестер Юнайтед”.

В этом были заинтересованы несколько консорциумов.

Как пишет The Telegraph, именитый англичанин не согласился на предложения бизнесменов.

Напомним, что владельцы “МЮ” решили продать клуб еще в прошлом году.

Что касается Бекхэма, то он играл за “красных дьяволов” с 1991 по 2003 год.