Бекхэм рассказал, как начались переговоры о переходе Месси

Совладелец клуба "Интер Майами" Дэвид Бекхэм раскрыл интересные детали подписания Лионеля Месси в свой клуб.

По словам легендарного футболиста, четыре года назад он встретился с отцом аргентинца в одном из отелей Барселоны.

"Я попал отель, чтобы встретиться с ним. Конечно, в то время мы не были готовы пригласить Лионеля, и он сам не был готов перейти к нам.

Я сказал его отцу: "Мы хотим видеть вашего сына в нашей команде, хотим, чтобы он приехал в Майами, когда будет готов, если будет такая возможность". Затем на протяжении этих четырех лет мы, вместе с моими партнерами, продолжали обсуждать этот переход", - приводит слова Бекхэма Manchester Evening News.

В итоге капитан сборной Аргентины перебрался в "Интер Майами" в минувшее летнее трансферное окно. Онподписал контракт с клубом до декабря 2025 года.

В текущем сезоне футболист сыграл в 12 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять голевых передач.