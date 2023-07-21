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Бекхэм рассказал, чего ждут от Месси в "Интер Майами"

Новости футбола Сегодня, 04:00
Бекхэм рассказал, чего ждут от Месси в "Интер Майами" Фото: твиттер Бекхэма

Один из владельцев американского клуба “Интер Майами” Дэвид Бекхэм выразил свою точку зрения по поводу ожиданий от аргентинского нападающего Лионеля Месси, который недавно присоединился к команде.

Звездный британский экс-футболист считает, что аргентинец все еще голоден и жаждет выигрывать.

"Он решил перейти в МЛС, приехать в Майами и присоединиться к "Интер Майами" с целью побеждать. Он не приехал сюда отдыхать. Он приехал, чтобы побеждать и вдохновлять молодое поколение футболистов здесь, в этой стране", - цитирует Бекхэма CNN.

Напомним, что в американский клуб капитан сборной Аргентины перебрался на правах свободного агента. За свой новый клуб он будет выступать под номером 10.

Два последних года звездный аргентинец играл в составе "ПСЖ", став двукратным чемпионом Франции и выиграв Суперкубок страны. До переезда во Францию он почти всю свою карьеру провел в составе “Барселоны”.

В прошлом сезоне Месси провел за ПСЖ 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 20 успешных передач.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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