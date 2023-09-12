Бэйл рассказал, почему в свое время отказал Манчестер Юнайтед

Звездный валлийский футболист Гарет Бэйл вспомнил о том, как мог перейти в "Манчестер Юнайтед" во время его выступлений за “Саутгемптон”.

Как известно, вингер отказался от такого предложения и присоединился к “Тоттенхэму”, в котором и получил мировую славу. Уже оттуда он поехал играть за мадридский “Реал”. За Бэйла заплатили 100 миллионов евро и долгое время этот трансфер был рекордным в мире футбола.

По словам футболиста, в то время "Манчестер Юнайтед" был величайшим клубом в Премьер-лиге, имеющим за плечами трофеи и собравшим на своем составе лучших игроков под руководством отличного тренера.

"Было бы легким решением перейти в "Юнайтед" в качестве игрока "Саутгемптона". Ведь всегда мечтается играть за великие клубы. Однако я принял решение, исходя из желания продолжать играть в футбол. В тот момент многие игроки моего возраста искали бы деньги и стремились перейти в более крупные клубы. Важным моментом для развития было непрерывное игровое время, и поэтому я выбрал “Тоттенхэм”, - вспомнил футболист.

Напомним, что в начале года Бэйл завершил карьеру футболиста.