Бэйл рассказал, как вел себя Роналду, когда не забивал голы

Бывший нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл рассказал, что португальский нападающий Криштиану Роналду очень не любил уходить с поля без забитых голов.

“Бывали матчи, когда мы побеждали со счетом 5:0, а Криштиану не забивал голов. После этого он швырял свои бутсы в раздевалке. Впрочем, он бы приятным парнем. У нас не было проблем с ним. Благодарил ли он команду, когда получал “Золотые мячи”? Думаю, да, но... Да", – приводит слова Бэйла Sport Bible.

Напомним, что Бэйл и Роналду на протяжении нескольких лет вместе играли за мадридский “Реал”. В настоящее время 33-летний Бэйл уже завершил карьеру, а 38-летний Роналду играет за “Аль-Наср” из Саудовской Аравии.