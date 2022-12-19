Бэйл попал в сборную худших игроков ЧМ-2022 по версии L'Équipe

Французское издание L'Équipe составило символическую сборную из худших футболистов чемпионата мира-2022 в Катаре.

Наибольшее представление в команде получили поляки, которых “делегировали” трех игроков. Двое футболистов представляют Уэльс, по одному - Иран, Катар, Бельгию, Данию, Сенегал и Коста-Рику.

Сборная худших игроков ЧМ-2022 по версии L'Équipe выглядит так:

Вратарь: Уэйн Хеннесси (Уэльс).

Защитники: Мэтти Кэш (Польша), Мохаммадхоссейн Канаани (Иран), Буалем Хухи (Катар), Янник Феррейра Карраско (Бельгия).

Полузащитники: Андреас Сков Ольсен (Дания), Крыстян Белик (Польша), Пётр Зелиньски (Польша), Крепен Дьятта (Сенегал).

Нападающие: Гарет Бэйл (Уэльс), Антони Контрерас (Коста-Рика).

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