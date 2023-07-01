Бэйл награжден орденом Британской империи
Новости футбола Сегодня, 03:16
Фото: твиттер сборной Уэльса
Звезда британского футбола Гарет Бэйл награжден орденом Британской империи.
Награду футболисту вручил непосредственно принц Уэльский.
"Для меня это большая честь получить орден Британской империи от принца Уэльского. Это особенное утро, окруженное таким количеством невероятных и вдохновляющих людей", - написал Бэйл в своем твиттере.
Мировую славу Бэйл получил во время выступлений за “Реал”, с которым он выиграл 17 трофеев, в том числе пять раз стал победителем Лиги чемпионов. Три раза валлиец становился чемпионом Испании (2017, 2020, 2022).
До переезда в Испанию он играл за "Тоттенхэм" и "Саутгемптон".
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