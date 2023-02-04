Бывший футболист сборной Уэльса Гарет Бэйл дебютировал на профессиональном турнире по гольфу.

Звездный спортсмен дебютировал на Калифорнии на AT&T Pebble Beach Pro-Am в рамках PGA Tour.

На турнире валлиец выступает в паре с американским профессионалом Джозефом Брамлеттом.

В данный момент они занимают 18-е место в зачете любителей после первого дня соревнований. Интересно, что всего на турнире 156 участников.