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Бавария зимой еще раз попытается подписать игрока Фулхэма

Новости футбола Сегодня, 03:52
Бавария зимой еще раз попытается подписать игрока Фулхэма Фото: https://www.instagram.com/joaopalhinha6/

Во время зимнего трансферного окна Бавария еще раз попытается подписать Пальинью, сообщает Evening Standard.

Этим летом Пальинья уже согласовал контракт с Баварией и был готов отправиться в Мюнхен. Однако Фулхэм отменял соглашение в последний момент из-за того, что не смогли подписать замену своему опорному полузащитнику.

Из-за такого развития события Бавария осталась без одного полузащитника после того, как продала Гравенберха в Ливерпуль. Но в Мюнхене хотят снова попытаться подписать португальского игрока. Фулхэм, в свою очередь, в последний трансферный день подписал Мактоминея из Манчестер Юнайтед и Хойберга из Тоттенхэма. Оба будут доступны в январе.

Менеджер английской команды не хочет терять Пальинью, которого они подписали в прошлом году за 20 миллионов фунтов стерлингов. Однако если Фулхэм найдет замену опорнику, то отпустит португальца. Агент футболиста заявил, что никто не убил мечту, а просто отложил.

В прошлом Пальинья забил 4 гола в 41 матче. В нынешней кампании на его счету 1 забит мяч в 3 играх.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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