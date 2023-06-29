"Бавария" завершает трансфер одного из лидеров "Наполи"

Центральный защитник "Наполи" Ким Мин Джэ готов сменить место работы.

Как пишет источник, азиатский футболист согласился на переход в "Баварию".

Переговоры между мюнхенским клубом и южнокорейским футболистом прошли успешно.

Соглашение корейского футболиста будет рассчитано до 2028 года.

Для завершения сделки "Баварии" осталось выплатить сумму отступных, которая прописана в соглашении 26-летнего игрока с "Наполи". За защитника придется заплатить 50 миллионов евро.