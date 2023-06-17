“Бавария” заинтересована в трансфере вингера “Ювентуса” Федерико Кьезы.

Как пишет источник, трансфер вполне вероятен, так как игрок недоволен своим положением в туринском клубе.

За 25-летнего итальянца немецкий клуб готов предложить 50 миллионов евро.

Отметим, что контракт Кьезы с “Ювентусом” рассчитан до 2025 года.