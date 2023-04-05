"Бавария" вступила в борьбу за японца из Бундеслиги

“Бавария” стала очередным претендентом на полузащитника “Айнтрахта” и сборной Японии Даити Камаду, сообщает Bayern & Germany.

По сведениям источника, мюнхенский клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста ближайшим летом, когда у него завершится контракт с франкфуртцами. Таким образом, хавбек может сменить клуб бесплатно. Ранее сообщалось, что японцем также интересуются “Атлетико”, “Манчестер Юнайтед” и “Ливерпуль”.

В нынешнем сезоне 26-летний Камада провел за “Айнтрахт” 37 матчей во всех турнирах, забил 13 голів и отдал пять результативных передач.

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