"Бавария" вступила в борьбу за вратаря сборной Марокко

“Бавария” проявляет интерес к марокканскому вратарю “Севильи” Яссину Буну, сообщает TZ.

По сведениям источника, немецкий клуб может подписать голкипера в зимнее трансферное окно. В составе мюнхенцев он может заменить травмированного Мануэля Нойера. Ранее сообщалось, что марокканцем интересуется “Реал”.

В нынешнем сезоне 31-летний Буну провел за “Севилью” и сборную Марокко 24 матча во всех турнирах и пропустил 35 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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