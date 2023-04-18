"Бавария" вступила в борьбу за одного из лучших форвардов Лиги 1
Новости футбола Сегодня, 12:55
Фото: инстаграм Джонатана Дэвида/Автор неизвестен
Мюнхенская “Бавария” проявляет интерес к нападающему “Лилля” и сборной Канады Джонатану Дэвиду, сообщает Sky Sport Deutschland.
По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает кандидатуру канадца в качестве одного из вариантов для усиления атакующей линии. Французы могут продать своего форварда, но хотят получить за него 65 миллионов евро. Ранее сообщалось, что футболистом также интересуется “Милан”.
В нынешнем сезоне 23-летний Дэвид провел за “Лилль” 33 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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