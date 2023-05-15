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"Бавария" вступила в борьбу за одного из лидеров сборной Хорватии

Новости футбола Сегодня, 16:30
"Бавария" вступила в борьбу за одного из лидеров сборной Хорватии Фото: инстаграм Матео Ковачича/Автор неизвестен

Мюнхенская “Бавария” проявляет интерес к полузащитнику лондонского “Челси” и сборной Хорватии Матео Ковачичу, сообщает Sport1.de.

По сведениям источника, немецкий клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе мюнхенцев хорват может заменить голландского полузащитника Райана Гравенберха, который недоволен количеством игровой практики.

Ранее сообщалось, что Ковачичем интересуется “Манчестер Сити". Хавбека можно будет купить по сниженной цене, так как его контракт с клубом истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне 29-летний Ковачич провел за “Челси” 36 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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