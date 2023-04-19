"Бавария" вступила в борьбу за датского суперталанта

Мюнхенская “Бавария” стала очередным претендентом на нападающего бергамской “Аталанты” и сборной Дании Расмуса Хойлунда, сообщает SportBild.

По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Итальянцы оценивают игрока не менее чем в 50 миллионове евро. Ранее сообщалось, что датчанином также интересуются “Реал”, “Барселоны” и “Челси”.

В нынешнем сезоне 20-летний Хойлунд провел за “Аталанту" 36 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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