"Бавария" вскоре объявит о переходе топ-футболиста

Чемпион Германии “Бавария” не оставляет надежд подписать капитана сборной Англии Гарри Кейна.

Как пишет издание The Times, немецкий клуб уже сообщил клубу форварда “Тоттенхэму” о готовности заплатить 100 миллионов евро за его переход.

По данным источника, руководство мюнхенского клуба на днях провело встречу с президентом «Тоттенхэма» Дэниэлом Леви. Во время переговоров “Бавария” озвучила новое предложение по трансферу.

К слову, трансфер вряд ли состоится, так как лондонский клуб ожидает получить за своего игрока €120 млн.

В то же время “Бавария” настроена решительно и намерена завершить сделку уже на этой неделе. В немецком клубе считают, что переговоры с лондонской стороной продвигаются успешно и трансфер все же состоится.

Напомним, что Гарри Кейн является воспитанником академии «Тоттенхэма» и выступает за первую команду с 2011 года. В минувшем розыгрыше Премьер-лиги он провел 38 матчей, в которых забил 30 голов и отдал три ассиста. Интересно, что Кейн еще не выиграл с клубом ни одного трофея.