АНГ АНГ
Главная Новости "Бавария" вскоре объявит о переходе топ-футболиста

"Бавария" вскоре объявит о переходе топ-футболиста

Новости футбола Сегодня, 08:00
"Бавария" вскоре объявит о переходе топ-футболиста "Бавария" вскоре объявит о переходе топ-футболиста

Чемпион Германии “Бавария” не оставляет надежд подписать капитана сборной Англии Гарри Кейна.

Как пишет издание The Times, немецкий клуб уже сообщил клубу форварда “Тоттенхэму” о готовности заплатить 100 миллионов евро за его переход.

По данным источника, руководство мюнхенского клуба на днях провело встречу с президентом «Тоттенхэма» Дэниэлом Леви. Во время переговоров “Бавария” озвучила новое предложение по трансферу.

К слову, трансфер вряд ли состоится, так как лондонский клуб ожидает получить за своего игрока €120 млн.

В то же время “Бавария” настроена решительно и намерена завершить сделку уже на этой неделе. В немецком клубе считают, что переговоры с лондонской стороной продвигаются успешно и трансфер все же состоится.

Напомним, что Гарри Кейн является воспитанником академии «Тоттенхэма» и выступает за первую команду с 2011 года. В минувшем розыгрыше Премьер-лиги он провел 38 матчей, в которых забил 30 голов и отдал три ассиста. Интересно, что Кейн еще не выиграл с клубом ни одного трофея.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Тоттенхэм Бавария Премьер-лига Англия Бундеслига Германия
Популярные новости
"Челси" вступил в борьбу за Килиана Мбаппе Новости футбола Вчера, 16:47 "Челси" вступил в борьбу за Килиана Мбаппе
ПСЖ ждет от "Реала" оскорбительно низкое предложение по трансферу Килиана Мбаппе Новости футбола Вчера, 05:30 ПСЖ ждет от "Реала" оскорбительно низкое предложение по трансферу Килиана Мбаппе
Два удаления и пять голов: "Динамо" одержало яркую победу в 1-м туре чемпионата Украины Новости футбола 30 июл 2023, 13:36 Два удаления и пять голов: "Динамо" одержало яркую победу в 1-м туре чемпионата Украины
"Манчестер Сити" потерпел поражение от испанского топ-клуба Новости футбола 30 июл 2023, 09:41 "Манчестер Сити" потерпел поражение от испанского топ-клуба
"Барселона" уничтожила "Реал" в товарищеском матче Новости футбола 30 июл 2023, 06:24 "Барселона" уничтожила "Реал" в товарищеском матче
Карим Бензема забил победный гол в дебютном матче за "Аль-Иттихад" Новости футбола 27 июл 2023, 17:07 Карим Бензема забил победный гол в дебютном матче за "Аль-Иттихад"
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 08:00 "Бавария" вскоре объявит о переходе топ-футболиста Новости футбола Сегодня, 07:00 В "Ливерпуле" ответили на слухи о подписании Мбаппе Новости футбола Сегодня, 05:00 "Челси" и "Ювентус" готовят громкий обмен форвардами Новости футбола Сегодня, 04:00 Лучший бомбардир чемпионата Украины может переехать в Испанию Новости футбола Сегодня, 03:00 Осимхену предложили космический контракт в Саудовской Аравии Новости футбола Вчера, 16:47 "Челси" вступил в борьбу за Килиана Мбаппе Новости футбола Вчера, 16:42 Один из лидеров "Ливерпуля" перешел в "Аль-Иттихад" Новости футбола Вчера, 13:35 "Ювентус" хочет усилить состав лучшим игроком Евро-2020 Новости футбола Вчера, 13:29 ПСЖ возобновил работу по трансферу нападающего сборной Франции из Бундеслиги Новости футбола Вчера, 13:24 Руководство ПСЖ приняло жесткое решение по Килиану Мбаппе
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Панатинаикос - Днепр-1 1 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Олимпия Любляна - Лудогорец 1 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч БАТЭ - Арис Лимассол 1 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Слован Братислава - Зриньски 1 августа 2023 года Футбол 02 авг 2023 Прогноз на матч Астана - Динамо Загреб 2 августа 2023 года Футбол 02 авг 2023 Прогноз на матч Карабах - Ракув 2 августа 2023 года Футбол 02 авг 2023 Прогноз на матч Генк - Серветт 2 августа 2023 года Футбол 02 авг 2023 Прогноз на матч Лиги чемпионов Молде - ХИК 2 августа 2023 года Футбол 02 авг 2023 Прогноз на матч Маккаби - Шериф 2 августа 2023 года Футбол 02 авг 2023 Прогноз на матч Хеккен - КИ Клаксвик 2 августа 2023 года