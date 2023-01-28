"Бавария" вновь не сумела выиграть в Бундеслиге

В матче 18-го тура чемпионата Германии мюнхенская “Бавария” на своем поле сыграла вничью с франкфуртским “Айнтрахтом” со счетом 1:1.

На 34-й минуте счет открыл Лерой Сане, но в середине второго тайма равновесие восстановил Рандаль Коло-Муани.

Стоит отметить, что мюнхенцы не сумели выиграть в третьем подряд матче чемпионата

“Бавария”, набрав 37 очков, лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. “Айнтрахт” с 32 очками остался на пятой позиции.

“Бавария” – “Айнтрахт” - 1:1 (1:0)

Голы: Сане, 34 - 1:0, Коло-Муани, 69 - 1:1

“Бавария”: Зоммер, Станишич, Упамекано, де Лигт, Киммих, Дэвис, Сане (Гравенберх, 71), Шупо-Мотинг (Тель, 77), Мюллер, Мусиала, Коман (Гнабри, 70).

“Айнтрахт”: Трапп, Бута, Хасебе, Ндика, Тута, Гетце (Якич, 85), Роде (Камада, 64), Соу, Линдстрем (Борре, 64), Коло-Муани, Кнауфф.

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