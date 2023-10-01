Бавария ведет переговоры с Боатенгом

Джером Боатенг может вернуться в Баварию. Немецкий клуб рассматривает вариант подписания защитника на правах свободного агента. Переговоры с 35-летним защитником уже начались. Фабрицио Романо сообщает, что игрок пребывает в отличной физической форме и готов вернуться в клуб.

Свою карьеру игрок начинал в Германии, его первым клубом была Герта. В 2007 году он перешел в Гамбург за€1,1 млн, а через три года контракт выкупил Манчестер Сити за€12,5 млн. В Баварию он перешел уже с Манчестер сити в 2011 году за€15 млн. За мюнхенский клуб игрок выступал с 2011 по 2021 год. В 2021 году, когда у игрока закончился контракт с Баварией он перебрался в лионский Олимпик с подписанием контракта на два года. Его контракт истек этим летом и пока немец находится без работы.

За Баварию Джером Боатенг сыграл 229 игр, завоевал девять чемпионских титулов и дважды становился победителем Лиги Чемпионов.

Ранее сообщалось, что защитник Баварии Де Лигт все больше недоволен своим игровым временем.