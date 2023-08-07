"Бавария" в результативном матче обыграла "Монако"

Мюнхенская “Бавария” в товарищеском матче обыграла “Монако” из чемпионата Франции. Матч состоялся в городе Унтерхахинг (Германия) на стадионе “Генерали Шпортпарк” и завершился со счетом 4:2.

На 29-й минуте счет открыл Такуми Минамимо. Впрочем, через несколько минут счет сравнял новичок мюнхенского клуба Конрад Лаймер. На 42-й минуте “Баварию” вывел вперед Джамаль Мусиала. В концовке первого тайма третий гол с пенальти забил Серж Гнабри. В середине второго тайма разницу в счете сократил Виссам Бен-Йеддер, который забил гол с пенальти. На 68-й минуте окончательный счет установил Лерой Сане.

“Бавария” Германия – “Монако” Монако - 4:2 (3:1, 1:1)

Голы: 0:1 – 29 Минамино, 1:1 – 31 Лаймер, 2:1 – 42 Мусиала, 3:1 – 45, пенальти Гнабри, 3:2 – 64, пенальти Бен-Йеддер, 4:2 – 68 Сане.

“Бавария”: Ульрайх, Мазрауи (Упамекано, 63), Павар (де Лигт, 46), Ким Мин Чжэ (Крэтциг, 63), Дэвис (Станишич, 63), Горетцка (Павлович, 73), Лаймер (Тикивич, 74), Коман (Ибрагимович, 73), Мусиала (Сане, 46), Гнабри (Гравенберх, 64), Тель (Ваннер, 83).

“Монако”: Кен, Вандерсон (Боаду, 82), Марипан, Матсима, Маракка, Кайо Энрике, Камара (Матазо, 77), Фофана, Минамино (Фолланд, 69), Головин (Эфекеле, 82), Бен-Йеддер (Аклиуш, 82).

Желтые карточки: Камара (57), Маракка (90).