"Бавария" уволила тренера и расстроила Нойера

Пресс-служба мюнхенской “Баварии” на официальном сайте объявила об уходе из команды тренера вратарей Тони Тапаловича.

По сведениям журналиста Кристиана Фалька, инициатором расставания со специалистом стал главный тренер команды Юлиан Нагельсманн, по мнению которого, Тапалович слишком мало времени уделял молодым вратарям.

Стоит отметить, что увольнение тренера очень расстроило вратаря “Баварии” Мануэля Нойера, который находится с ним в дружеских отношениях.

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