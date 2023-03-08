"Бавария" уверенно победила ПСЖ в Лиге чемпионов
Новости футбола Сегодня, 16:57
Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов “Бавария” на своем поле обыграла “Пари Сен-Жермен” со счетом 2:0 и пробилась в четвертьфинал.
Победу немецкому клубу принесли голы Эрика-Максима Шупо-Мотинга и Сержа Гнабри.
“Бавария” Германия – ПСЖ Франция - 2:0 (0:0) - первый матч - 1:0
Голы: Шупо-Мотинг, 61 - 1:0, Гнабри, 89 - 2:0
“Бавария”: Зоммер, Станишич, Упамекано, де Лигт, Горетцка, Киммих, Дэвис, Шупо-Мотинг (Сане, 68), Мюллер (Жоау Канселу, 86), Коман (Гнабри, 86), Мусиала (Мане, 82).
ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Рамос, Данилу Перейра, Маркиньос (Мукиеле, 36; Битшиабу, 46), Мендеш (Бернат, 82), Верратти, Фабиан Руис (Заир-Эмери, 76), Витинья (Экитике, 81), Месси, Мбаппе.
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