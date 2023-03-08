"Бавария" уверенно победила ПСЖ в Лиге чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов “Бавария” на своем поле обыграла “Пари Сен-Жермен” со счетом 2:0 и пробилась в четвертьфинал.

Победу немецкому клубу принесли голы Эрика-Максима Шупо-Мотинга и Сержа Гнабри.

“Бавария” Германия – ПСЖ Франция - 2:0 (0:0) - первый матч - 1:0

Голы: Шупо-Мотинг, 61 - 1:0, Гнабри, 89 - 2:0

“Бавария”: Зоммер, Станишич, Упамекано, де Лигт, Горетцка, Киммих, Дэвис, Шупо-Мотинг (Сане, 68), Мюллер (Жоау Канселу, 86), Коман (Гнабри, 86), Мусиала (Мане, 82).

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Рамос, Данилу Перейра, Маркиньос (Мукиеле, 36; Битшиабу, 46), Мендеш (Бернат, 82), Верратти, Фабиан Руис (Заир-Эмери, 76), Витинья (Экитике, 81), Месси, Мбаппе.

Не пропустите: "Ювентус" нацелился на вратаря ПСЖ.