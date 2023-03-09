"Бавария" установила феноменальный рекорд Лиги чемпионов

“Бавария” обыграла ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:0 и 21-й раз в своей истории вышла в четвертьфинал турнира.

Как пишет статистический портал Opta Sport, данный показатель является рекордом за всю историю турнира.

Во вчерашней игре в составе мюнхенцев голами отметились Эрик Шупо-Мотинг и Серж Гнабри.

Первая игра завершилась победой немцев со счетом 1:0. Тогда победу “Баварии” принес точный удар Кингсли Комана.