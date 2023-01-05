"Бавария" усилится защитником сборной Нидерландов
Новости футбола Сегодня, 12:42
Фото: инстаграм Дэйли Блинда/Автор неизвестен
Защитник сборной Нидерландов Дэйли Блинд перейдет в мюнхенскую “Баварию”, сообщает The Athletic.
По сведениям источника, немецкий клуб договорился с футболистом, который является свободным агентом. Для завершения трансфера голландцу осталось пройти медицинское обследование.
32-летний Блинд первую половину сезона провел в “Аяксе”. Он сыграл 19 матчей, не забил ни одного мяча и отдал две голевые передачи.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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