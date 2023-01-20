"Бавария" упустила победу над "РБ Лейпциг"

В матче 16-го тура чемпионата Германии “РБ Лейпциг” и “Бавария” сыграли вничью со счетом 1:1.

В первом тайме счет открыл Эрик-Максим Шупо-Мотинг, но во второй половине равновесие восстановил Марсель Хальстенберг.

“Бавария”, набрав 35 очков, лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. “РБ Лейпциг” с 29 очками остался на третьей позиции.

“РБ Лейпциг” – “Бавария” - 1:1 (0:1)

Голы: Шупо-Мотинг, 37 - 0:1, Хальстенберг, 52 - 1:1

“РБ Лейпциг”: Бласвих, Симакан (Клостерманн, 83), Орбан, Гвардиол, Хальстенберг, Раум, Форсберг (Вернер, 67), Лаймер, Шлагер, Ольмо (Айдара, 82), Собослаи, Андре Силва.

“Бавария”: Зоммер, Павар, Упамекано, де Лигт, Горетцка, Киммих, Дэвис, Шупо-Мотинг (Тель, 85), Гнабри (Мюллер, 83), Сане, Мусиала (Коман, 68).

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