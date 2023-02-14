"Бавария" требует скидку на Канселу

Мюнхенская “Бавария” не хочет платить “Манчестер Сити” 70 миллионов евро за португальского защитника Жоау Канселу, сообщает 90min.

По сведениям источника, немецкий клуб намерен добиться снижения цены. Руководство мюнхенцев уже донесло до “горожан” свою позицию. Напомним, что Канселу перешел в “Баварию” на правах аренды, так как у него произошел конфликт с главным тренером англичан Хосепом Гвардиолой.

В нынешнем сезоне 28-летний Канселу провел за “Баварию” три матча и отдал две голевые передачи.

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