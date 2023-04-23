"Бавария" теряет основного защитника

Канадский защитник мюнхенской “Баварии” Альфонсо Дэвис выбыл из строя из-за травмы, сообщает Bild.

По сведениям источника, у футболиста диагностировано растяжение левого подколенного сухожилия. Сроки восстановления игрока не разглашаются, но он может пропустить остаток сезона. Травму канадец получил в матче 29-го тура чемпионата Германии против “Майнца” (1:3).

В нынешнем сезоне 22-летний Дэвис провел за “Баварию” 38 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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