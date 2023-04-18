"Бавария" согласовала переход одного из лидеров "РБ Лейпциг"

Полузащитник “РБ Лейпциг” и сборной Австрии Конрад Лаймер перейдет в “Баварию”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист согласовал с мюнхенским клубом контракт до лета 2027 года. Хавбек достанется “Баварии” бесплатно, так как его контракт с “быками” истекает ближайшим летом.

В нынешнем сезоне 25-летний Лаймер провел за “РБ Лейпциг” 21 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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