"Бавария" согласилась продать защитника сборной Франции

Защитник “Баварии” Бенжамен Павар твердо намерено покинуть свой клуб в летнее трансферное окно.

Как пишет Bayern & Germany, руководство немецкого клуба готово продать французского защитника, но за приемлемую сумму.

В клубе хотят получить за своего футболиста около 30-40 миллионов евро.

Ранее уже сообщалось о заинтересованности к игроку сборной Франции со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Интера".

В прошлом розыгрыше чемпионата Германии Павар провел 30 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну голевую передачу.