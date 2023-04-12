"Бавария" собирается выгнать одного из лидеров

Сенегальский нападающий мюнхенской “Баварии” Садио Мане, скорее всего, покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство мюнхенского клуба не собирается оставлять в команде африканца, который ударил одноклубника Лероя Сане после окончания первого матча ¼ финала Лиги чемпионов против “Манчестер Сити" (0:3).

Мане перешел в “Баварию” летом 2022 года из “Ливерпуля” за 32 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел 32 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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