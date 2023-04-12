"Бавария" собирается выгнать одного из лидеров
Новости футбола Сегодня, 16:30
Фото: инстаграм Садио Мане/Автор неизвестен
Сенегальский нападающий мюнхенской “Баварии” Садио Мане, скорее всего, покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.
По сведениям источника, руководство мюнхенского клуба не собирается оставлять в команде африканца, который ударил одноклубника Лероя Сане после окончания первого матча ¼ финала Лиги чемпионов против “Манчестер Сити" (0:3).
Мане перешел в “Баварию” летом 2022 года из “Ливерпуля” за 32 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел 32 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
Не пропустите: "Галатасарай" сделал ПСЖ предложение по трансферу Икарди.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 16:55 "Реал" уверенно обыграл "Челси" в Лиге чемпионов
Новости футбола Сегодня, 13:42 Футболисты "Баварии" подрались в раздевалке после разгрома от "Манчестер Сити"
Новости футбола Сегодня, 10:16 "Шахтер" одержал тяжелейшую победу над худшей командой чемпионата Украины
Новости футбола Вчера, 17:11 "Манчестер Сити" разгромил "Баварию" в Лиге чемпионов
Новости футбола Вчера, 15:30 "Реал" объявил заявку на матч Лиги чемпионов с "Челси"
Новости футбола Вчера, 12:55 "Реал" нацелился на вратаря сборной Грузии
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:05 Главные новости дня: 12 апреля Новости футбола Сегодня, 16:59 "Милан" победил "Наполи" в Лиге чемпионов Новости футбола Сегодня, 16:55 "Реал" уверенно обыграл "Челси" в Лиге чемпионов Новости футбола Сегодня, 16:49 "Брага" сделала супершаг к финалу Кубка Португалии Новости футбола Сегодня, 16:42 Бензема забил юбилейный гол в Лиге чемпионов Новости футбола Сегодня, 16:30 "Бавария" собирается выгнать одного из лидеров Новости футбола Сегодня, 16:17 Лидер "Айнтрахта" Камада покинет команду. За него борются топ-клубы Новости футбола Сегодня, 15:55 "Галатасарай" сделал ПСЖ предложение по трансферу Икарди Новости футбола Сегодня, 15:42 "Барселона" готова заплатить рекордную сумму за обладательницу "Золотого мяча" Новости футбола Сегодня, 15:30 Осимхен определился с клубом, в который готов перейти
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 13 апр 2023 Прогноз на матч Ювентус - Спортинг Лиссабон 13 апреля 2023 года Футбол 13 апр 2023 Прогноз на матч Байер - Юнион Сен-Жиллуа 13 апреля 2023 года Футбол 14 апр 2023 Прогноз на матч Шальке - Герта 14 апреля 2023 года Футбол 14 апр 2023 Прогноз на матч Райо Вальекано - Осасуна 14 апреля 2023 года